സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ: മാനദണ്ഡം കർശനമാക്കി; ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ പുറത്തേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ മാനദണ്ഡം കർശനമാക്കിയതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ പെൻഷൻ സുരക്ഷയിൽനിന്നു പുറത്തേക്ക്. 9000 റബർ കർഷകരെ ഒഴിവാക്കാൻ ആദ്യം നടപടി എടുത്തതു ധന വകുപ്പാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ പെൻഷൻ സ്കീമിലെ അനർഹരെ കണ്ടെത്തി ഒഴിവാക്കാൻ അരയും തലയും മുറുക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വകുപ്പ്.

റബർ സബ്സിഡി വാങ്ങുന്നവരുടെ ഡേറ്റാബേസുമായി ഒത്തുനോക്കിയാണു 2 ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഉള്ളവരെ ഒഴിവാക്കിയത്. രണ്ടേക്കറിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി ഉള്ളവർ പെൻഷൻ സ്കീമിന് അർഹരല്ല. മുൻപ് വാഹന ഉടമകളുടെയും ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നവരുടെയും ഡേറ്റാബേസ് നോക്കി ആയിരക്കണക്കിന് അനർഹരെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.

2019 ഡിസംബർ 31 വരെ സ്‌കീമിൽ ചേർന്ന എല്ലാവരോടും പുതിയ വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ 50.53 ലക്ഷം പെൻഷൻകാരുടെ കാൽഭാഗം (ഏകദേശം 12 ലക്ഷം ) ഇതിലൂടെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്നാണു വകുപ്പിന്റെ അനുമാനം. കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചശേഷം മാത്രമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാവൂ എന്ന് വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർക്കു കർശന നിർദേശം കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റവന്യു സെക്രട്ടറിക്കു ധന വകുപ്പ് കത്തു കൊടുത്തു.

ഇതിനിടെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പരാതികൾ കൊണ്ടു പൊറുതിമുട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ധനവകുപ്പും വിവിധ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും. എസി മുറിയുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക്, 1000 സിസിയിൽ കൂടുതലുള്ള വണ്ടി ഉള്ളവർക്ക് (ടാക്സി ഒഴികെ) പെൻഷൻ നൽകേണ്ടതില്ല എന്നതാണു നിയമം. മാറിയ കാലാവസ്ഥയിൽ എസി ആഡംബരമല്ല, അവശ്യവസ്തു ആണെന്നാണ് മലപ്പുറം സ്വദേശി ധനവകുപ്പിന് അയച്ച പരാതിയിൽ പറഞ്ഞത്.

അനർഹരെ ഒഴിവാക്കുന്നതു നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിന്റെ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അനീതിയാണെന്നു പരക്കെ പരാതിയുണ്ട്. 8500 രൂപ മാസ ശമ്പളം ഉള്ള ചെറുവരുമാനക്കാരുടെ വീട്ടിലെ വയോധികർക്കു പോലും പെൻഷന് അർഹത ഉണ്ടാവില്ല. മുൻപ് അനർഹരെ ഒഴിവാക്കൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ അനർഹമായി കൈപ്പറ്റിയ തുക തിരിച്ചു പിടിക്കാനും നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ധനവകുപ്പ് പറയുന്നു.

