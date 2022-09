ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകൾ രൂപീകരിച്ച്, പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലെ ഹർജികൾ തീർപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്കിടെ, എസ്എൻസി ലാവ്‍ലിൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ വീണ്ടും വൈകിയേക്കും. 30 തവണയിലേറെ മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെട്ട കേസ് ഇനിയും മാറ്റാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയാണ് 13 ലേക്കു കേസ് നിശ്ചയിച്ചത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് യു.യു.ലളിത്, ജഡ്ജിമാരായ എസ്.രവീന്ദ്ര ഭട്ട്, ജെ.ബി.പർദിവാല എന്നിവരുടെ ബെഞ്ചിൽ ഹർജി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ, അന്നു സിറ്റിങ് നടത്തുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിനായിരിക്കും പ്രാമുഖ്യം. ഇതിനു ശേഷം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാവ്‍ലിൻ കേസ് പരിഗണിക്കൂ എന്നാണു വിവരം.

English Summary: Supreme Court May Not Consider SNC Lavalin Case Petitions On Tuesday