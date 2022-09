അനന്തപുരിയിൽ ആവേശത്തിര; ആയിരങ്ങളുടെ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി രാഹുലിന്റെ പദയാത്ര

തിരുവനന്തപുരം∙ കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ കേരളത്തിലെ പര്യടനം രണ്ടു ദിനം പിന്നിട്ടു. ഇന്നലെയും വൻ ജനക്കൂട്ടമാണു പര്യടനത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ടായിരുന്നത്. വിദ്യാർഥികൾ, വിവിധ സംഘടനകൾ, വ്യക്തികൾ എന്നിവരുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ രാഹുൽ, ഇന്നു മുതൽ യുഡിഎഫിലെ ഘടകകക്ഷി പ്രതിനിധികളെ കാണും.

സിഎംപി പ്രതിനിധികളുമായി ആറ്റിങ്ങലിലാണ് ആദ്യ കൂടിക്കാഴ്ച. കൊല്ലത്ത് ആർഎസ്പി, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് നേതാക്കളുമായും എറണാകുളത്ത് എൻസികെ, കേരള കോൺഗ്രസ് (ജോസഫ്), കേരള കോൺഗ്രസ് (ജേക്കബ്) പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളുമായും മലപ്പുറത്ത് മുസ്‍ലിം ലീഗ് നേതാക്കളുമായുമാണു വരുംദിവസങ്ങളിലെ കൂടിക്കാഴ്ച. ഇന്നു വർക്കല ശിവഗിരി സന്ദർശിക്കും. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി തൊഴിലാളികളെയും കാണും. സിൽവർലൈൻ വിരുദ്ധ സമരസമിതി പ്രവർത്തകരെയും കണ്ടേക്കും.

തലസ്ഥാന നഗരഹൃദയത്തിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര. രാവിലെ നേമം മുതൽ പട്ടം വരെയുള്ള പദയാത്രയ്ക്കു ശേഷം പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂളിൽ വിശ്രമം. സാമൂഹിക, സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ, ആധ്യാത്മിക മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരുമായി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനിടെ രാഹുൽ സംവദിച്ചു. ജവാഹർ ബാലമഞ്ച് പ്രവർത്തകരുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മുതിർന്ന നേതാക്കളായ എ.കെ.ആന്റണിയും തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയും രാഹുലിനെ സന്ദർശിച്ചു. ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ കണ്ണമ്മൂലയിലെ ജന്മസ്ഥാന ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു രാഹുലിനെ അനുഗമിച്ച എ.കെ.ആന്റണി, വൈകിട്ടു യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചപ്പോൾ അൽപ ദൂരം ഒപ്പം നടന്നതു പദയാത്രയ്ക്ക് ആവേശം പകർന്നു.

പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് സ്കൂൾ മുറ്റത്തു വൃക്ഷത്തൈ നട്ട ശേഷമാണ് ഇന്നലത്തെ സമാപന കേന്ദ്രമായ കഴക്കൂട്ടത്തേക്കു രാഹുലിന്റെ പദയാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. ആയിരങ്ങളുടെ ആവേശം ഏറ്റുവാങ്ങിയാണു കഴക്കൂട്ടത്തെത്തിയത്. ബിജെപിയുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം രാജ്യത്തുണ്ടാക്കിയ മുറിവുണക്കാൻ കൂടിയാണു ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയെന്നു സമാപന യോഗത്തിലെ പ്രസംഗത്തിൽ രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

ഇന്നു രാവിലെ കഴക്കൂട്ടം മുതൽ ആറ്റിങ്ങൽ വരെയും വൈകിട്ട് ആറ്റിങ്ങൽ മുതൽ കല്ലമ്പലം വരെയുമാണു പദയാത്ര. നാളെ ഉച്ചയോടെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രവേശിക്കും.

English Summary: Bharat Jodo Yatra evokes enthusiastic response from people across various walks of life