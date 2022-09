സ്പീക്കർ ഷംസീറിന് അഭിനന്ദനപ്രവാഹം; പ്രായത്തിൽ കവിഞ്ഞ പക്വതയുള്ളയാൾ എന്നു മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രായത്തെ കടന്നു നിൽക്കുന്ന പരിജ്ഞാനവും പക്വതയും സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീറിനുണ്ടെന്നും അതു സഭയുടെ നടത്തിപ്പിനു മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നും അനുമോദന പ്രസംഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. നിയമസഭയിലെ 31 അംഗങ്ങൾ 27 നും 48 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. സഭയ്ക്കു പൊതുവിൽ ഒരു യുവത്വം ഉണ്ടെന്ന് അർഥം. ആ പ്രായവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു വരുമ്പോൾ സഭയുടെ സമസ്ത പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങളിലും സവിശേഷമായ പ്രസരിപ്പു പടരും എന്നു വേണം കരുതാനെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പൊതുരംഗത്തെ അനുഭവവും പാരമ്പര്യവും അറിവും ചേർത്തു വച്ചു സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായി ഷംസീറിനു പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.‍ഡി.സതീശൻ ആശംസിച്ചു. സ്പീക്കർ റഫറിയായിരിക്കണമെന്നോ നിഷ്പക്ഷനാകണമെന്നോ തനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. സർക്കാരിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്പീക്കർ നടത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ കൂടി സംരക്ഷിച്ചു തരുന്നതിൽ ഷംസീർ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിലേത് പ്രത്യേക നിയമസഭ: ഷംസീർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഉന്നതമായ പാർലമെന്ററി മര്യാദകൾ പുലർത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പ്രതിപക്ഷവും, പ്രതിപക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ അതേ അർഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സഭാ നേതാവും ഭരണപക്ഷവും കേരള നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ. അതിനാൽ, സഭാ അധ്യക്ഷനെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആയാസരഹിതമായിരിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘‘പ്രഗത്ഭരായ മുൻ സ്പീക്കർമാരെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയും അവർ സൃഷ്ടിച്ച ഉത്തമമായ മാതൃകകളെ കൃതജ്ഞതയോടെ സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മുൻഗാമികളായ 2 പേരുടെ ഈ സഭയിലെ സാന്നിധ്യം എന്റെ കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ ആത്മധൈര്യവും പ്രചോദനവും നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമാവുകയും ഇപ്പോഴും ഈ സഭയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, മുൻമന്ത്രി പി.ജെ.ജോസഫ് എന്നിവരുടെ സാമീപ്യം എന്നെ ഏറെ വിനീതനാക്കുന്നു’’– ഷംസീർ പറഞ്ഞു.

എം.ബി.രാജേഷിനു പ്രശംസ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്പീക്കർ സ്ഥാനമേറ്റ എ.എൻ.ഷംസീറിനെ ആശംസിച്ചു പ്രസംഗിച്ചവരെല്ലാം സ്പീക്കർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ എം.ബി.രാജേഷിനെ അഭിനന്ദനം കൊണ്ടു മൂടി. സഭാകാര്യങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായും കർമോത്സുകമായും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ രാജേഷ് വഹിച്ച മാതൃകാപരമായ ഇടപെടലുകളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുവെന്നും അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെ പുതിയ സ്പീക്കറും സഞ്ചരിക്കുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ രാജേഷ് പ്രത്യേക താൽപര്യമെടുത്തിരുന്നെന്നും സഭയിലെ സംവാദങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന സ്പീക്കറായിരുന്നു രാജേഷെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു.

