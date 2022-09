രാസലഹരി മരണങ്ങൾ കേരളത്തിലും; എംഡിഎംഎ മരണങ്ങൾ ഉപയോഗം തുടങ്ങി 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ

കൊച്ചി∙ രാസലഹരി മരണങ്ങൾ കേരളത്തിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായി മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. 2025 മുതൽ ഇന്ത്യ നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് എംഡിഎംഎ മരണങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന ഇന്റർനാഷനൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് അഡിക്‌ഷന്റെ (എസ്എസ്എ) റിപ്പോർട്ടിനു പിന്നാലെയാണ് കേരളത്തിലും ഇത്തരം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

കോവിഡിനു ശേഷം ഇത്തരം പ്രവണതകൾ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളിൽ പ്രകടമാകുന്നതായി കോഴിക്കോട് ഗവ.മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എസ്എസ്എയുടെ പഠനത്തിൽ 25നും 34നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള യുവാക്കളിലാണു ലഹരി മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഹൃദയാഘാതമാണു കൂടുതൽ പേരുടെയും മരണത്തിനു കാരണം. അപകടം, ആത്മഹത്യ, കൊലപാതകം എന്നിവയാണു മറ്റു കാരണങ്ങൾ. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്തരം മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വയം കഴുത്തറുത്തു മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണവുമില്ലാതെ അടുത്തബന്ധുക്കളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തുന്നതും തലച്ചോറിൽ സംഭവിക്കുന്ന എംഡിഎംഎ വിഷബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. നാഷനൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ലക്ഷത്തിൽ 12 പേർ വീതം ആത്മഹത്യ ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നിരക്ക് 26 പേരാണ്.

എസ്എസ്എ റിപ്പോർട്ടിലെ എംഡിഎംഎ മരണങ്ങളുടെ കാരണം ശതമാനത്തിൽ

ഹൃദയാഘാതം - 55%

അപകടം - 30%

ആത്മഹത്യ - 13%

കൊലപാതകം - 2%

ചികിത്സിച്ചു രക്ഷപ്പെടുത്താം

‘എംഡിഎംഎ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ പൊതുവേ വിഷാദം, ഒറ്റപ്പെടൽ, നിരാശ, ഉത്കണ്ഠ, ഓർമക്കുറവ്, ശ്രദ്ധക്കുറവ് , അക്രമവാസന എന്നിവ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം മാനസിക വിഭ്രാന്തി, സംശയ രോഗം, ആത്മഹത്യ എന്നിവയിലേക്കും നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മക്കളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ വരുന്ന അസ്വാഭാവികത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വിദഗ്ധ സഹായം തേടാൻ മാതാപിതാക്കൾ ശ്രമിക്കണം.’ – ഡോ.പി.ടി. സന്ദീഷ് (സീനിയർ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഗവ.മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്.)

English Summary: Drugs use death in kerala also