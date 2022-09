കോവിഡ് കാലത്ത് പെറ്റുപെരുകിയ നായ്ക്കൾ കൂടുതൽ ആക്രമണകാരികൾ: വിദഗ്ധർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങളുമായി ഇണക്കമില്ലാതെ തെരുവിൽ പെറ്റുപെരുകി വളർന്ന നായ്ക്കളാണ് ആക്രമണകാരികളായി മാറി സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നു വിദഗ്ധർ. തെരുവുനായശല്യം പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം തേടി സർക്കാർ വിളിച്ചു ചേർത്ത ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെയും വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലകളിലെയും വിദഗ്ധർ ഈ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയത്.

കോവിഡ് കാലത്ത് നൂറുകണക്കിനു നായ്ക്കൾ സംസ്ഥാനത്തെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ജനിച്ച് തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വളർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക സാമ്രാജ്യം തീർക്കുകയും അവിടെ എത്തുന്നവരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശൈലി ഇത്തരം നായ്ക്കളിലാണു കൂടുതലെന്നും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നായ്ക്കൾ മുന്നിൽച്ചാടി; ബൈക്ക് യാത്രികന് വീണ് പരുക്ക്

മലപ്പുറം ∙ തെരുവുനായ്ക്കൾ ബൈക്കിനു മുന്നിലേക്കു ചാടിയപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വെട്ടിക്കുന്നതിനിടെ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികനു പരുക്ക്. മലപ്പുറം മണിമൂളി വരക്കുളത്തെ കാട്ടാംക്കോട്ടിൽ സുനിൽ ചാക്കോ (42) യ്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. വലതുകൈമുട്ടിനു മുകളിലും വാരിയെല്ലിനുമാണു പരുക്ക്. ഇന്നലെ രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെയാണു സംഭവം.

ആദിവാസി ബാലനെ കടിച്ചത് പേപ്പട്ടി

അഗളി ∙ ഷോളയൂരിൽ ആദിവാസി ബാലനെ കടിച്ചതു പേപ്പട്ടിയെന്നു നിഗമനം. കുട്ടിയെ കടിച്ചശേഷം, ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നായയുടെ ജഡം പാലക്കാട്ടെത്തിച്ച് വെറ്ററിനറി വകുപ്പ് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിലാണു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. മുഖത്ത് ഒന്നിലേറെ മുറിവുകളേറ്റ കുട്ടി കോട്ടത്തറ ഗവ. ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യൽറ്റി ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ഓട്ടോയിൽ ചാടിക്കയറി തെരുവുനായ

ചാവക്കാട് ∙ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയെയും തെരുവുനായ വെറുതെവിട്ടില്ല. തെരുവുനായ അകത്തേക്കു ചാടിക്കയറിയതിനെത്തുടർന്ന് ഓട്ടേ‌ാ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തെങ്ങിലിടിച്ചു മറിഞ്ഞു. ഡ്രൈവർ കടപ്പുറം തൊട്ടാപ്പ് സ്വദേശി വാറണാട്ട് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി(61)യുടെ തലയ്ക്കും കാലിനും പരുക്കേറ്റു. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 3നാണ് അപകടം.

