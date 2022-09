ന്യൂഡൽഹി ∙ ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കു വേണ്ടി ചെലവിടുന്ന തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഒന്നാമതും കേരളം രണ്ടാമതും. 2018–19 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, യുപി സർക്കാർ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ (ജിഎസ്ഡിപി) 4.9% ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നു. കേരളം ചെലവിടുന്നത് 4.4 ശതമാനവും.

English Summary: Kerala second in spending money in health sector