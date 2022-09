സഹോദരന്റെ കൺമുന്നിൽ യുവതി കാറിടിച്ച് മരിച്ചു

ചേർത്തല ∙ വീട്ടിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കാത്തുനിന്ന സഹോദരന്റെ അടുത്തെത്താൻ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോൾ യുവതി കാറിടിച്ച് മരിച്ചു. കോട്ടയം മുത്തോലി സുമേഷ് ഭവനിൽ ജിത്തു മോഹന്റെ ഭാര്യ തൃഷ്ണയാണ് (31) മരിച്ചത്. കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയായ തൃഷ്ണ, ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെ കടക്കരപ്പള്ളി തൈക്കലിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കു പോകാൻ ചേർത്തല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ ബസിറങ്ങി റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോഴാണ് കാറിടിച്ചത്.

തൃഷ്ണയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സഹോദരൻ ബ്രൈറ്റ്‌മോൻ ബൈക്കുമായി കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ തൃഷ്ണയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംസ്കാരം നടത്തി. കടക്കരപ്പള്ളി തൈക്കൽ തൃഷ്ണ ഭവനിൽ ബാബുവിന്റെയും ലീലാമണിയുടെയും മകളാണ്. മകൻ: അർനോൾഡ്.

