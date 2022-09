സർക്കാരുമായി ഭിന്നതയില്ല, അയോഗ്യരെ തടയുന്നതു തുടരും: ഗവർണർ

പാലക്കാട് ∙ സർക്കാരുമായി ഭിന്നതയുള്ളതുകൊണ്ടല്ല ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ അട്ടപ്പാടിയിൽ വന്നതെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഭിന്നതയുണ്ടെന്നത് ആരോപണം മാത്രമാണ്. അട്ടപ്പാടിയിൽ കേരള ആദിവാസി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘എന്റെ സർക്കാരാണ്. അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 മാസം മുൻപു തന്നെ അഗളി കിലയിലെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചതാണ്’’, ഗവർണർ പറഞ്ഞു. സർവകലാശാലകളിൽ അയോഗ്യരായിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തടയേണ്ടതു തന്റെ ജോലിയാണ്. ഗവർണർ എന്ന നിലയിൽ നിയമവിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു തുടരും.

തമ്പും ഗാന്ധിയൻ കൂട്ടായ്മയായ ഏക്‌താ പരിഷത്തും ചേർന്നാണ് ആദിവാസി സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ആദിവാസികളുടെ സമത്വം, സഹകരണം, പ്രകൃതിസ്നേഹം എന്നിവ മറ്റുള്ളവർക്കു മാതൃകയാണെന്നു ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ഒന്നാം സ്വത്രന്ത്ര്യ സമരത്തിനു മുൻപ് ബ്രിട്ടിഷുകാർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ രാജ്യസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആദിവാസികളാണ്. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് നഞ്ചിയമ്മയെ ഗവർണർ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.

