കുഞ്ഞ് തന്റേതെന്ന് യുവതി

ആലപ്പുഴ ∙ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നവജാതശിശു തന്റേതാണെന്നു യുവതി സമ്മതിച്ചെന്ന് പൊലീസ്. ഇവർ വനിതാ – ശിശു ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടിയിരുന്നോയെന്ന് അന്വേഷണത്തിലേ വ്യക്തമാകൂ.

യുവതിയുടെ മാനസികാരോഗ്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തേ ചോദ്യംചെയ്യൽ തുടരാനാകൂവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുഞ്ഞിനെ തൽക്കാലം ഇവർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടെന്നാണ് സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മിഷൻ തീരുമാനം. ഡിഎൻഎ ടെസ്റ്റ് നടത്തി, അമ്മയുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ചു മാത്രമേ വിട്ടുനൽകൂവെന്ന് ജില്ലാ ശിശുസംരക്ഷണ ഓഫിസർ ടി.വി.മിനിമോൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Woman says infant found in bush is hers