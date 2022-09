ചോദ്യങ്ങളുമായി കുട്ടികൾ; മറുചോദ്യവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

കൊല്ലം ∙ വ്യക്തികളും രാജ്യങ്ങളും ഒന്നാമതാവുകയെന്നതല്ല, സമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കുകയെന്നതാണു പ്രധാനമെന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി. ‘നമ്മുടെ രാജ്യം ഒന്നാമതാവുമോ’ എന്ന കുട്ടികളുടെ ചോദ്യത്തിന്, ‘രാജ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമതാകേണ്ടത്’ എന്നു രാഹുൽ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു. തുടർന്ന്, അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു വിശദമായി മറുപടി പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നൂറോളം വിദ്യാർഥികളുമായിട്ടായിരുന്നു ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സംവാദം.

ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ശിവഗിരിക്കുന്നിലെ ശ്രീനാരായണഗുരു സമാധിയിൽ തൊഴുത ശേഷമാണു രാഹുലും സംഘവും ജില്ലയിലേക്കു കടന്നത്. ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരങ്ങളിൽ പദയാത്ര ആവേശമുണർത്തി.

ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലും അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇതുപോലെ വിവിധതലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയും ഒന്നാമതാണെന്ന് കുട്ടികളുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ‘രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മെച്ചപ്പെടേണ്ടതില്ലേ, എന്തൊക്കെ മാറ്റമാവും കൊണ്ടുവരിക’ എന്ന പത്താം ക്ലാസുകാരി എസ്.ആലിയയുടെ ചോദ്യത്തിന് 25 വർഷം മുൻപു താൻ പഠിച്ച അതേ പാഠഭാഗങ്ങൾ തന്നെ തന്റെ സഹോദരിയുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന രീതി മാറണമെന്നു രാഹുൽ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്നും പറഞ്ഞു.

പരസ്പര സ്‌നേഹത്തിലും സഹവർത്തിത്വത്തിലും ഊന്നിയ രാഷ്ട്ര നിർമാണമാണ് പദയാത്ര ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. ‘താങ്കളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതാരാണ്’ എന്ന പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി ജെ.ഏയ്ഞ്ചൽ മരിയയുടെ ചോദ്യത്തിന് ‘നിങ്ങളോരോരുത്തരും എനിക്കു പ്രചോദനമാണ്’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത കാരങ്കോട് വിമല സെൻട്രൽ സ്കൂളിലെ എൽസ സാബുവിനെ വേദിയിലേക്കു ക്ഷണിച്ച രാഹുൽഗാന്ധി സംവാദം കഴിയും വരെ ഒപ്പമിരുത്തി. ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തത്തിൽ 5 ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ കൊല്ലം എസ്എൻ ട്രസ്റ്റ് സെൻട്രൽ സ്‌കൂളിലെ ലക്ഷ്മൺ രാജിന്റെ ഭരതനാട്യവും ആസ്വദിച്ചാണ് മടങ്ങിയത്. നാട്യവിഹാർ ഡാൻസ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചു.

English Summary: Rahul Gandhi interacts with students as part of Bharat Jodo Yatra