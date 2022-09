‘ആസാദ് കശ്മീർ’ വിവാദം: ജലീലിനെതിരെയുള്ള ഹർജി നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘ആസാദ് കശ്മീർ’ പരാമർശത്തിന് കെ.ടി.ജലീൽ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി അഡീഷനൽ മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ജലീലിനു സമൻസ് നൽകാൻ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജലീലിനെതിരെ എഫ്ഐആറിനു കോടതി നിർദേശിച്ചെന്ന തെറ്റായ വിവരം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിന് പരാതിക്കാരൻ കൂടിയായ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ ജി.എസ്.മണി കോടതിയോടു മാപ്പു പറഞ്ഞു.

ജലീലിനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചെന്നു മാധ്യമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെറ്റായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ജി.എസ്.മണി നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതു സംഭവിച്ചതെന്ന് ജലീലിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കെ.ആർ.സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. തനിക്കു പിഴവു പറ്റിയതാണെന്നും എഫ്ഐആറിനു കോടതി നിർദേശിച്ചെന്നു താൻ പറഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെന്നും മണി പറഞ്ഞു.

കശ്മീർ താഴ്‌വരയെയും ജമ്മുവിനെയും ലഡാക്കിനെയും ചേർത്ത് ‘ഇന്ത്യൻ അധീന കശ്മീർ’ എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചു ജലീൽ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. വിവാദമായപ്പോൾ പിൻവലിച്ചു.

