മത്സരിക്കാൻ ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്; ഒടുവിൽ പിൻവാങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റായി മത്സരിക്കുമെന്ന ‘ഭീഷണി’ മുഴക്കി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ടി.ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്. താൻ മത്സരിക്കുമെന്നു ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിനു മുൻപു നേതാക്കളെ അറിയിച്ച ശരത് ഇന്ദിരാ ഭവനിൽ എത്തിയ ശേഷവും അത് ആവർത്തിച്ചു. എഐസിസി അധ്യക്ഷനായി ശശി തരൂർ മത്സരിച്ചാൽ മനഃസാക്ഷി വോട്ട് അനുവദിക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച കെ.സുധാകരൻ പ്രസിഡന്റായി തുടരാനുള്ള ധാരണയ്ക്ക് എതിരായാണു തന്റെ പ്രതിഷേധമെന്നു ശരത് വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ശരത്തിനോടു സംസാരിച്ച് അനുനയിപ്പിച്ചു. പിന്നീടു കെ.സുധാകരനും കണ്ടു. ജനറൽ ബോഡി ചേർന്നപ്പോൾ ശരത് രംഗത്തെത്തിയില്ല.

ജനറൽബോഡി യോഗത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വരണാധികാരി ജി.പരമേശ്വര, സഹ വരണാധികാരി വി.കെ.അറിവഴഗൻ, എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ എന്നിവർ മാത്രമായിരുന്നു വേദിയിൽ. പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ.കെ.ആന്റണി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ താഴെ ഇരുന്നു.

ജി.പരമേശ്വരയുടെ ആമുഖ പ്രസംഗത്തിനു ശേഷം പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ ക്ഷണിച്ചു. തീരുമാനങ്ങൾ സോണിയയ്ക്കു വിടാനുള്ള നിർദേശത്തെ ആരും എതിർത്തില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടി വിട്ടുനിന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു ചെന്നിത്തല പ്രമേയ അവതാരകനായത്. പ്രമേയത്തെ വി.ഡി.സതീശൻ, എം.എം.ഹസൻ, കെ.മുരളീധരൻ, കെ.സി.ജോസഫ്, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് എന്നിവർ പിന്താങ്ങി.

