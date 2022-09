നായ്ക്കൾക്കു കുത്തിവയ്പിന് 20 മുതൽ തീവ്രയജ്ഞം; വാക്സീൻ 4 ലക്ഷം ഡോസ് കൂടി വാങ്ങും

തിരുവനന്തപുരം ∙ തെരുവുനായ്ക്കൾക്കുള്ള പേവിഷ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് തീവ്ര‍‍യജ്ഞം 20ന് ആരംഭിക്കുമെന്നും ഒരു മാസം തുടരുമെന്നും മന്ത്രി ജെ.ചിഞ്ചുറാണി അറിയിച്ചു. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പു കണ്ടെത്തിയ 170 ഹോട്‌സ്പോട്ടുകളിലാണു കുത്തിവയ്പിനു മുൻഗണന. ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ പത്തിലേറെ പേർക്കു നായയുടെ കടിയേറ്റാൽ ആ മേഖലയെ ഹോട്സ്പോട്ടായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ (എബിസി) പദ്ധതി അടുത്ത മാസം ആദ്യവാരം മുതൽ നടപ്പാക്കും. 37 എബിസി സെന്ററുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനു നടപടി തുടങ്ങി. 2 ബ്ലോക്കു‍കൾക്ക് ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കും. പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പി‍നായി 4 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീൻ കൂടി വാങ്ങാൻ നിർദേശിച്ചെന്നു മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം ഇവ എത്തും. ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, തൃശൂർ, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കുത്തി‍വയ്പ് ഇതിനകം തുടങ്ങി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നാട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മണ്ഡലം അടിസ്ഥാനത്തിൽ എംഎൽഎമാരുടെ യോഗം വിളിച്ച് തർക്കം പരിഹരിക്കും.

സംസ്ഥാനത്തു തെരുവുനായ്ക്കളുടെ എണ്ണം 4 ലക്ഷമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെ‍ന്നാണു കരുതുന്നതെന്നു മൃഗസംരക്ഷണ ഡയറക്ടർ ഡോ. എ.കൗശി‍ഗൻ പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഇന്നലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിലയിരുത്തി. ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇന്നലെ വരെ 2 ലക്ഷം വളർത്തുനായ്ക്കൾക്കും നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ 1.2 ലക്ഷം മൃഗങ്ങൾക്കും കുത്തി‍വയ്പു നൽകി. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കൈവശമുള്ള 6 ലക്ഷം ഡോസ് വാക്സീൻ എല്ലാ മൃഗാശു‍പത്രികൾക്കും കൈമാറി. സംസ്ഥാനത്ത് 78 ഡോഗ് ക്യാ‍ച്ചർമാരെ ഇതിനകം കണ്ടെത്തി.

