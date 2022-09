പെർഫ്യൂമിന്റെ പേരിലും രാസലഹരി; സിഗരറ്റിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തുള്ള ഉപയോഗം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രയാസം

കൊച്ചി ∙ പെർഫ്യൂം ബ്രാൻഡുകളുടെ പേരുകളിൽ രാസലഹരി എത്തിച്ചും ലഹരി സംഘം കെണിയൊരുക്കുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് അധോലോകമായ ഡാർക്‌വെബിലെ ലഹരി പോർട്ടലുകൾ വഴിയും നഗരങ്ങളിലെ ഏജന്റുമാർ വഴിയുമാണു കച്ചവടം. സിഗരറ്റിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തു പരസ്യമായി ലഹരിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണു സംവിധാനം. വില ഡോസിനു 4,000 രൂപ മുതൽ.

സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററിന്റെ വലുപ്പം മാത്രമുള്ള സ്പ്രേ 3 ഡോസുകളിലാണു വിൽക്കുന്നത്. മീതൈൽ ആൽക്കഹോളിൽ ലയിപ്പിച്ചു വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ലഹരി കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്.

വഴിയോര പെർഫ്യൂം കച്ചവടക്കാരെ കാർട്ടലിന്റെ ഭാഗമാക്കാമുള്ള ഗൂഢനീക്കവും നടക്കുന്നതായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഏജന്റിന്റെ വിവരം കൊച്ചിയിലെ പെർഫ്യൂം വ്യാപാരി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു കൈമാറി.

കൊച്ചിയിലെ ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ 2 യുവതികളുടെ ബാഗുകളിൽ പെർഫ്യൂം സ്പ്രേ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും സംശയം തോന്നാത്തതിനാൽ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ യുവതിയാണു ലഹരി സ്പ്രേയുടെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അടുത്തിടെ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ സംശയം തോന്നിയ ഏതാനും പെർഫ്യൂം സ്പ്രേകളും തൊണ്ടിമുതലായി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

