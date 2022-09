ഗുണ്ടാസംഘം യുവാവിനെ മർദിച്ച് ബീഫ് ഫ്രൈ തട്ടിയെടുത്തു

ഹരിപ്പാട് ∙ തട്ടുകടയിൽ നിന്നു ബീഫ് ഫ്രൈ വാങ്ങി വീട്ടിലേക്കു പോയ യുവാവിനെ ഗുണ്ടാസംഘം തടഞ്ഞുനിർത്തി മർദിച്ച് ബീഫ് ഫ്രൈ തട്ടിയെടുത്തു. മർദനമേറ്റ കാർത്തികപ്പള്ളി പുതുക്കുണ്ടം എരുമപ്പുറത്ത് കിഴക്കതിൽ വിഷ്‌ണു (26) ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.

ദേശീയപാതയിൽ മറുതാമുക്കിനു സമീപമുള്ള തട്ടുകടയിൽ നിന്നു ബീഫ് ഫ്രൈ വാങ്ങി പോകുകയായിരുന്ന വിഷ്ണുവിനെ കാർത്തികപ്പള്ളി വിഷ്ണു ഭവനത്തിൽ വിഷ്ണു (കുളിരു വിഷ്ണു– 29), പിലാപ്പുഴ വലിയ തെക്കതിൽ ആദർശ് (30) എന്നിവർ തടഞ്ഞുനിർത്തി പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണമില്ലെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ബൈക്കിലിരുന്ന ബീഫ് ഫ്രൈ തട്ടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഇവർ കാറിൽ കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വിഷ്ണു എതിർത്തു. തുടർന്നാണു മർദിച്ചത്. വിഷ്ണു ഹരിപ്പാട് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികളെ പൊലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇവർ ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.

English Summary: Gooda gang beats youth and take away beef fry