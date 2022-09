കണ്ണടച്ച് ഒപ്പിടാൻ റബർ സ്റ്റാംപല്ല; സർവകലാശാലകളിൽ നേരിട്ടു നിയമനം അനുവദിക്കില്ല: ഗവർണർ

കോട്ടയം ∙ സർവകലാശാല നിയമ (ഭേദഗതി) ബില്ലിൽ കണ്ണടച്ച് ഒപ്പിടില്ലെന്നും സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നിടത്ത് ഒപ്പിടാൻ താൻ റബർ സ്റ്റാംപ് അല്ലെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു. എംജി സർവകലാശാലയിൽ പ്രഫ. എം.കെ.സാനുവിന് ഡി ലിറ്റ് ബിരുദം നൽകിയശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവർണർ.

സർവകലാശാല നിയമ ഭേദഗതി, ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതി എന്നിവയെപ്പറ്റി നേരിട്ടു പരാമർശിക്കാതെ ഇവയുടെ ഉള്ളടക്കം ചോദ്യം ചെയ്ത ഗവർണർ, സർക്കാരിനു തോന്നുന്നതുപോലെ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ താൻ മാറിത്തരാം എന്നും പ്രതികരിച്ചു. ‘ബില്ലുകൾ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ, ഇതുവരെ നടന്ന നിയമപരമല്ലാത്ത മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയമപരമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ് അവ. അതിൽ ഒപ്പിടില്ല’– ഗവർണർ തുറന്നുപറഞ്ഞു.

സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണാവകാശത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. സർവകലാശാലകളിൽ നേരിട്ടു നിയമനം നടത്താനുള്ള അധികാരത്തിനായാണു സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും നടക്കില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിന്റെ ബന്ധുവിനെ നിയമിക്കാൻ ചാൻസലർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ നിർദേശം വന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ. സർവകലാശാല വിവാദം സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച 4 കത്തുകളിൽ 3 എണ്ണവും സർക്കാരിനും ചില അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ‘ചിലതാക്കണ്ട, മുഴുവനായി എടുത്തോളൂ’ എന്നതായിരുന്നു തന്റെ മറുപടിയെന്നു ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

‘കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിക്ക് ആ കേസിൽ എങ്ങനെ ന്യായാധിപനാകാൻ കഴിയും’ ‌എന്നായിരുന്നു ലോകായുക്ത ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം.

‘ജനാധിപത്യപരമായി അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാർതന്നെ നിയമവ്യവസ്ഥയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഭരണഘടനാപരമായി മാത്രമേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കൂ. എന്നെ സമ്മർദത്തിലാക്കാമെന്നു കരുതേണ്ട. അതിനു ശ്രമിച്ചാൽ നിയമത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത ആയുധമാക്കി നേരിടും’– ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

