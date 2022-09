ലോറിയിൽ നിന്ന് ഷീറ്റുകൾ ദേഹത്തേക്ക് വീണു; 2 മരണം

പുന്നയൂർ (തൃശൂർ) ∙ ദേശീയപാതയിൽ അകലാട് സ്കൂളിനു സമീപം വലിയ ലോറിയിൽ (ട്രെയിലർ) കൊണ്ടുപോയ അലുമിനിയം ഷീറ്റുകൾ, കെട്ടു പൊട്ടി ദേഹത്തേക്കു വീണ് 2 പേർക്കു ദാരുണാന്ത്യം. അകലാട് മഠത്തിപ്പറമ്പിൽ മുഹമ്മദാലി ഹാജി (70), കിഴക്കേ തലയ്ക്കൽ ഷാജി (40) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. രാവിലെ 6.30ന് ആയിരുന്നു അപകടം.

ബന്ധുവീട്ടിലേക്കു പോകാൻ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്ന മുഹമ്മദാലി ഇതുവഴി വന്ന ഷാജിയുടെ സ്കൂട്ടറിൽ കയറുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ഇരുവരും സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. റോഡിൽ തിരക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻദുരന്തം ഒഴിവായി. ഇരുവരുടെയും സംസ്കാരം നടത്തി. ലോറി ഡ്രൈവർ കടന്നുകളഞ്ഞു.

കാർഗോ ബോക്സ് നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാരം കൂടിയ ഗാൽവനൈസഡ് അലുമിനിയം ഷീറ്റാണ് ലോറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കെട്ട് പൊട്ടിയതോടെ നൂറിലേറെ ഷീറ്റുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നിമിഷങ്ങൾക്കകം റോഡിലേക്കു വീണു. 100 മുതൽ 300 കിലോഗ്രാം വരെ ഭാരം ഉള്ളവയാണിവ.

English Summary: Iron sheet falls off lorry on road in Thrissur; Two Died