മരണകാരണമായ കുഴി: എൻജിനീയറെ ഹൈക്കോടതി വിളിപ്പിച്ചു

കൊച്ചി ∙ ആലുവ–പെരുമ്പാവൂർ റോഡിന്റെ ചുമതലയുള്ള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് എൻജിനീയറോടു 19ന് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ആലുവ– പെരുമ്പാവൂർ റോഡിലെ കുഴിയിൽ ബൈക്ക് വീണ് പരുക്കേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്ന കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് മരിച്ച സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച കേസ് അടിയന്തരമായി പരിഗണിച്ചാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ ഈ നിർദേശം നൽകിയത്. ആവർത്തിച്ച് ഉത്തരവിട്ടിട്ടും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതു ദുഃഖകരമാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട എൻജിനീയർ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുമെന്നും വിശദീകരണം നൽകാൻ കലക്ടറെ വിളിക്കുമെന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നു കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. സർക്കാരും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും എന്തു വിശദീകരണം നൽകിയാലും ഒരാളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന സത്യം നിലനിൽക്കുകയാണ്. കോടതിക്കു മൂകസാക്ഷിയായി നിൽക്കാനാവില്ല. – കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ആലുവ–പെരുമ്പാവൂർ റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചെന്നു പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനു വേണ്ടി സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർ കെ.വി.മനോജ് കുമാർ അറിയിച്ചു. നാലുവരിയാക്കി വീതികൂട്ടാനും ടാർ ചെയ്യാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം മൂലം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും വിശദീകരിച്ചു.

കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനുണ്ടായ അപകടത്തിനു കാരണം ബിപിയും ഷുഗറും കൂടിയതാണെന്നു മകൻ അപകടത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകിയതായി പ്ലീഡർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, മരിച്ചയാളെ ഇനിയും അപമാനിക്കരുതെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം. റോഡുകൾ നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നേനെ എന്നതു വസ്തുതയാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala HC Criticises PWD On The Pathetic Condition Of Roads