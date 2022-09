ജലീലിനെതിരായ ഹർജി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ‘ആസാദ് കശ്മീർ’ പരാമർശത്തിനു കെ.ടി.ജലീൽ എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി അഡീഷനൽ മെട്രോപ്പൊലിറ്റൻ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി ഇന്നു വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. ജലീലിനെതിരെ കേരളത്തിൽ കേസ് നിലവിലുണ്ടെന്നും കോടതി നിർദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നും വ്യക്തമാക്കി തുഗ്ലക് റോഡ് പൊലീസ് കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. തന്റെ വാദം കേട്ട ശേഷമേ നടപടി സ്വീകരിക്കാവൂ എന്നു ജലീൽ കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Petition against K.T. Jaleel to be considered today