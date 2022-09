അടുക്കളയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി; പരിപാലനത്തിന് ഫാൻ, എൽഇഡി ലൈറ്റ്; യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ

കാക്കനാട് ∙ ഫ്ലാറ്റിലെ അടുക്കളയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി വളർത്തിയ യുവാവിനെയും യുവതിയെയും പൊലീസ് പിടികൂടി. കോന്നി വല്യതെക്കേത്ത് അലൻ വി.രാജു (26), കൂടെ താമസിക്കുന്ന കായകുളം പെരുമ്പള്ളി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ അപർണ (24) എന്നിവരാണ് നിലംപതിഞ്ഞിമുകളിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ പിടിയിലായത്.

അലൻ ഐടി കമ്പനിയിലെയും അപർണ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെയും ജീവനക്കാരാണ്. അടുക്കളയുടെ മൂലയിൽ ചട്ടിയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് ചെടി വളർത്തിയിരുന്നത്. നാലു മാസം വളർച്ചയെത്തിയ ചെടിക്ക് ഒന്നര മീറ്റർ ഉയരമുണ്ട്. കഞ്ചാവ് ചെടി വളർത്തുന്ന രീതി ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കിയായിരുന്നു പരിപാലനം.

ചെടിക്കു സമീപം വായു സഞ്ചാരത്തിന് ചെറിയ ഫാനും വെളിച്ചത്തിനായി എൽഇഡി ലൈറ്റും സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നു. കഞ്ചാവ് കൈവശം വച്ചതിന് മല്ലപ്പള്ളി കണ്ടത്തിൽ അമലിനെയും (28) ഇതേ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അലൻ ബിരുദദാരിയാണ്. ഇവർ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് രണ്ടാഴ്ചയായി പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

