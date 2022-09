കത്തെടുത്ത് ‘കുത്താൻ’ ഗവർണർ; ആകാംക്ഷയിൽ സർക്കാർ, ലോകായുക്ത തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന് ഭയം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്നു രാവിലെ 11നാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തലസ്ഥാനത്തു മടങ്ങിയെത്തുക. തുടർന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ എന്തായിരിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാണ് സർക്കാർ.

നിയമസഭ പാസാക്കിയ 12 ബില്ലുകളിൽ 11 എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ അനുമതി കാത്ത് രാജ്‌ഭവനിലുണ്ട്. വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച ലോകായുക്ത, സർവകലാശാലാ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഇന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം ഗവർണർ ബില്ലുകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കും. ആവശ്യമെങ്കിൽ നിയമോപദേശം തേടാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം വേണ്ട വ്യവസ്ഥകൾ ബില്ലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കും. സ്പീക്കറുടെ ഒപ്പിനു താഴെ ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചാലേ ബിൽ നിയമമായി മാറുകയുള്ളൂ. ഒപ്പിടില്ലെന്ന് ഗവർണർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ഇത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നിലപാടായാണ് സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നത്.

ബില്ലിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടാതിരുന്നാൽ സർക്കാരിന് ഓർമിപ്പിക്കാമെന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്താനാവില്ല. എന്നാൽ, ഒപ്പിടില്ലെന്നു മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനാൽ ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെടുക്കുന്നുവെന്നു സർക്കാരിനു വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. ഒപ്പിടാതിരിക്കൽ നിയമപോരാട്ടത്തിലേക്കു നീങ്ങിയാൽ‌ സർക്കാർ ഇത് ആയുധമാക്കിയേക്കും. ഓർഡിനൻസിലൂടെ നടപ്പാക്കിയിരുന്ന ലോകായുക്ത നിയമഭേദഗതി, ഓർഡിനൻസിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതോടെ അസാധുവായി. നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുമില്ല. ഫലത്തിൽ പഴയ നിയമം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ പണം അനർഹർക്കു നൽകിയെന്ന കേസിൽ ഇപ്പോൾ ലോകായുക്തയുടെ തീർപ്പു വരികയും അതു സർക്കാരിന് എതിരാകുകയും ചെയ്താൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകും. ഇതും സർക്കാരിനെ അലട്ടുന്നുണ്ട്.

കത്തുകൾ പുറത്തേക്ക്

മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ കത്തിടപാടുകൾ‌ അടക്കം ഗവർണർ പുറത്തുവിടുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. കണ്ണൂരിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ വച്ചു നടന്ന അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ പൊലീസ് കേസെടുക്കാതിരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ഗവർണർ പലവട്ടം കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഇൗ വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കത്തിലൂടെ ഗവർണർക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയതായാണു സൂചന. ഇൗ കത്തുകളാണ് ഗവർണർ പുറത്തുവിടാൻ സാധ്യത.

പോരിന്റെ പോസ്റ്റർ

സർവകലാശാലകളിലെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തെയും പോസ്റ്റർ പതിക്കലിനെയും ഗവർണർ വിമർശിച്ചതിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സർവീസ് സംഘടനകൾ പോസ്റ്റർ പതിക്കുന്നതു വിലക്കിയുള്ള പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ കഴിഞ്ഞ മേയിലെ ഉത്തരവ് ഗവർണറുടെ ഓഫിസ് ശേഖരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം വകുപ്പിൽ നടപ്പാക്കിയ കാര്യം ഗവർണർ തനിക്കു കീഴിൽ സർവകലാശാലകളിൽ നടപ്പാക്കണമെന്നു പറയുന്നതിൽ എന്താണു തെറ്റെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്.

ഗവർണർ–സർക്കാർ പോര് രൂക്ഷമായതോടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾക്കു കീഴിലെ ഒൗദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ ഗവർണറെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനും അപ്രഖ്യാപിത നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിലായിട്ടുണ്ട്. ഗവർണറെ ക്ഷണിച്ചാൽ സർക്കാരിന് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നു കരുതിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും പരിപാടികളിൽനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അകറ്റിനിർത്തുന്നത്.

