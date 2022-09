ആൺവേഷത്തിലെത്തി പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കവർച്ച; യുവതിക്ക് 10 വർഷം കഠിനതടവ്

ഹരിപ്പാട് ∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ആൺവേഷധാരിയായ യുവതി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി സ്വർണവും പണവും കവർന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് പത്ത് വർഷം കഠിനതടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വീരണക്കാവ് കൃപാനിലയത്തിൽ സന്ധ്യയെ (27)ആണ് ഹരിപ്പാട് പ്രത്യേക അതിവേഗ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലായിരുന്നു സംഭവം. പെൺകുട്ടിയുമായി ചന്തു എന്ന വ്യാജ ഫേസ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ സൗഹൃദമുണ്ടാക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയായിരുന്നു. 9 ദിവസം കൂടെ താമസിപ്പിച്ച് സ്വർണവും പണവും കൈക്കലാക്കുകയിരുന്നു. സന്ധ്യ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായപ്പോൾ മാത്രമാണ് പെൺകുട്ടി സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

English Summary: Lady sentenced to 10 year imprisonment in kidnap and robbery case