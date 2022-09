പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിൽ ഗവർണർ; മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കത്തുകൾ പുറത്തുവിട്ടേക്കും

തിരുവനന്തപുരം / ആലുവ ∙ സർവകലാശാലാ ഭരണത്തിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും ഇടപെടില്ലെന്നു കാണിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരത്തേ അയച്ച കത്തുകൾ ഇന്നത്തെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പുറത്തുവിട്ടേക്കും. സർവകലാശാലാ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അയച്ച കത്തുകളും ഗവർണറുടെ കൈവശമുണ്ട്. സിപിഎം, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഇന്നലെ രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചതോടെ താനും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന നിലപാടിലാണു ഗവർണർ. മുഖ്യമന്ത്രി ഭരണഘടനാപരമായ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് താൻ അയയ്ക്കുന്ന കത്തുകൾക്കു മറുപടി നൽകാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

സർവകലാശാലകളിലെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച 2 കത്തുകൾ പുറത്തുവിടുമെന്നു ഗവർണർ ആലുവയിൽ പറഞ്ഞു. ‘ഗവർണർക്ക് എതിരായ ആക്രമണത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ രാജ്ഭവൻ എന്തുകൊണ്ടു പരാതിപ്പെട്ടില്ലെന്നു ചോദിച്ച സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോടു സഹതാപം മാത്രമേയുള്ളൂ. ഗവർണർക്ക് എതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റം സ്വമേധയാ കേസെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. 7 വർഷം വരെ തടവും പിഴയും കിട്ടാവുന്ന കുറ്റം. 3 വർഷം മുൻപു കണ്ണൂർ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ തനിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടന്നിട്ടും പൊലീസ് കേസെടുത്തില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണു കേസെടുക്കാത്തത്. എനിക്കെതിരായ നീക്കം സംബന്ധിച്ചു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കും.

കേരളത്തിൽ മാത്രമാണു മന്ത്രിമാരുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിൽ 2 വർഷം ജോലി ചെയ്തവർക്കു പെൻഷൻ നൽകുന്ന രീതിയുള്ളത്. 2 വർഷം മാത്രം ജോലി ചെയ്തവർക്കു പെൻഷൻ നൽകുന്നതു കൊള്ളയടിയാണ്. അതിനു കൂട്ടുനിൽക്കില്ല. ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നതു ജനങ്ങളെ സേവിക്കാനാണ്. പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നമില്ല’ – ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ഓലപ്പാമ്പ് കണ്ട് പേടിക്കില്ല: എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

കണ്ണൂർ∙ കേരള സർക്കാരിനെ ഗവർണർ ഓലപ്പാമ്പ് കാട്ടി പേടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. ‘ഇന്ന് എല്ലാ തെളിവുകളും ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് ഗവർണർ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്കണ്ഠയുമില്ല. ആ തെളിവ് കിട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പേടിപ്പിക്കലിനു വിധേയമാകുന്ന ഒരു ജനതയല്ല കേരളത്തിലേത്. 99 സീറ്റുകൾ നേടി വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന ജനകീയ പിന്തുണയുള്ള സർക്കാരാണ്. അത് മറക്കണ്ട’. പയ്യന്നൂരിൽ കർഷക സംഘം ജില്ലാ സമ്മേളന സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് കരുതണ്ട; ഗവർണറോട് കാനം

മഞ്ചേരി ∙ ‘ മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർക്കയച്ചത് കത്തല്ലേ, പ്രേമലേഖനമൊന്നുമല്ലല്ലോ’ എന്ന് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. സിപിഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പുതിയ വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്റെ ശ്രമം. മുഖ്യമന്ത്രി അയച്ച കത്തുകളെല്ലാം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആരും എതിരല്ല. എന്നാൽ ഇല്ലാത്ത അധികാരം ഉണ്ട് എന്നു ഭാവിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് അപമാനമാണ്. ഗവർണർ സ്ഥാനത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കുന്നതെന്നും കാനം പറഞ്ഞു.

ഗവർണറെ സംരക്ഷിക്കും: ബിജെപി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവർണർക്കെതിരായ ഭീഷണി നേരിടാൻ ബിജെപി ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തുമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. ഗവർണറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വരുതിയിലാക്കാമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സിപിഎമ്മിന്റെയും മോഹം നടക്കില്ല. ഗവർണർ ഫോൺ ചെയ്താൽ എടുക്കാത്ത മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. അഴിമതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന ഗവർണറെ സംരക്ഷിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ രംഗത്തു വരുത്തും. ഗവർണർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കേസ് പോലുമെടുക്കാത്ത സർക്കാരും പൊലീസുമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഗവർണർ ഉന്നയിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും പകരം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു.

സർക്കാരിനു ഗവർണർ തുരങ്കം വയ്ക്കുന്നു: സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തുരങ്കം വയ്ക്കുകയാണെന്നു സിപിഎം. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തയാറാക്കിയ അവലോകന രേഖയിലാണിത്. ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നതിനു മുൻപു തയാറാക്കിയ രേഖയാണെങ്കിലും ഗവർണറെ അതിൽ കടന്നാക്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനം സുഗമമായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാനുള്ള നടപടികൾ അല്ല ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. നിയമസഭ പാസാക്കിയ മൂന്നു ബില്ലുകൾ ഒപ്പിടാൻ തയാറല്ലെന്ന കുറ്റപ്പെടുത്തലുമുണ്ട്.

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan may produce letters to him by chief minister Pinarayi Vijayan