അമ്മയും മകനും വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

കോട്ടയം∙ മറിയപ്പള്ളി മുട്ടത്ത് വീടിനുള്ളിൽ അമ്മയെയും മകനെയും മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മറിയപ്പള്ളി മുട്ടം കളത്തുപ്പറമ്പ് രാജമ്മ (85), മകൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ (55) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രാജമ്മയുടെ മൃതദേഹം കിടപ്പു മുറിയിലും, സുഭാഷിന്റെ മൃതദേഹം അടുത്ത മുറിയിലുമാണു കണ്ടെത്തിയത്. രാജമ്മയും മക്കളായ സുഭാഷും മധുവും ഒന്നിച്ചായിരുന്നു താമസം.



ഇന്നലെ പുലർച്ചെയോടെ എഴുന്നേറ്റ ഇളയ മകൻ മധുവാണ് അമ്മയെ അനക്കമില്ലാതെ കണ്ടത്. ഇതേത്തുടർന്നു സുഭാഷിനെ വിളിച്ചെങ്കിലും അനക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചിങ്ങവനം പൊലീസും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റി.

രണ്ടു വർഷത്തിലേറെയായി രാജമ്മ കിടപ്പു രോഗിയായിരുന്നുവെന്നും മകൻ സുഭാഷിനും രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. ചുഴലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മരണ കാരണം വ്യക്തമാകൂ എന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Mother and her son found dead in their home