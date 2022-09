പാമ്പാടിയിൽ 7 പേരെ കടിച്ച നായയ്ക്ക് പേവിഷബാധ

പാമ്പാടി ∙ വെള്ളൂരിനു സമീപം 7 പേരെ കടിച്ച നായയ്ക്കു പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നു നായയെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തിരുവല്ലയിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണു പേവിഷബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചകഴിഞ്ഞു മൂന്നോടെയാണു വെള്ളൂർ നൊങ്ങൽ ഭാഗത്തു വീടിനുള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന വിദ്യാർഥി ഉൾപ്പെടെ 7 പേരെ നായ കടിച്ചു പരുക്കേൽപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടിയേറ്റ പാറയ്ക്കൽ നിഷ സുനിലിന്റെ ദേഹത്ത് നായ 36 തവണ കടിച്ചിരുന്നു. വീട്ടുമുറ്റത്തു നിന്ന നിഷയെ നായ ഓടിച്ചിട്ടു കടിക്കുകയായിരുന്നു. ദേഹമാസകലം മുറിവേറ്റു.

English Summary: The stray dog which bites 7 people in Pambady has rabies