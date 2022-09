വീടിനു മുന്നിൽ ജപ്തി ബോർഡ്; ബിരുദ വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി

ശാസ്താംകോട്ട (കൊല്ലം) ∙ വീടിനു മുന്നിൽ കേരള ബാങ്ക് ജപ്തി ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചതിൽ മനംനൊന്തു ബിരുദ വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി. ശൂരനാട് തെക്ക് തൃക്കുന്നപ്പുഴ വടക്ക് അജി ഭവനം അജികുമാറിന്റെയും ശാലിനിയുടെയും ഏകമകൾ അഭിരാമിയെ(20)യാണ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4.30നു വീടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ചെങ്ങന്നൂർ എരമല്ലിക്കര ശ്രീ അയ്യപ്പാ കോളജിൽ ബിഎസ്‍സി കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയാണ്.

വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അജികുമാർ 5 വർഷം മുൻപു കേരള ബാങ്ക് പതാരം ശാഖയിൽ നിന്നു 10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തിരുന്നു. തിരിച്ചടവു കൃത്യമായിരുന്നെങ്കിലും കോവിഡിനെ തുടർന്നു തൊഴിൽ നഷ്ടമായി അജികുമാർ നാട്ടിലെത്തിയതോടെ കുടുംബം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി. അജികുമാറിന്റെ പിതാവ് ശശിധരൻ ആചാരി രോഗബാധിതനായി കിടപ്പിലായതോടെ തിരിച്ചടവു മുടങ്ങി. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ അടച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാങ്കിൽ നിന്നു വിളിച്ച് ബാക്കി തുക അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സാവകാശം ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ 11നു പൊലീസ് അകമ്പടിയോടെ വീട്ടിലെത്തിയ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരോട്, ജപ്തി ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് നാണംകെടുത്തരുതെന്നു നാട്ടുകാർ അഭ്യർഥിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല.

ജപ്തി ഒഴിവാക്കാൻ സാവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് അജികുമാറും ശാലിനിയും ബാങ്കിലെത്തിയ സമയത്താണ് അഭിരാമി ജീവനൊടുക്കിയത്. അജികുമാറിന്റെ പിതാവ് കിടപ്പുരോഗിയായ ശശിധരൻ ആചാരിയും മാതാവ് ശാന്തമ്മയും മാത്രമാണ് സംഭവസമയത്ത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അയൽവാസികളെത്തി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റി. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു കേസെടുത്തെന്നും പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിനു ശേഷം മൃതദേഹം ഇന്നു ബന്ധുക്കള്‍ക്കു കൈമാറുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എപ്ലസ് നേടിയ അഭിരാമി പഠനത്തിൽ മിടുക്കിയായിരുന്നു. കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നു പഠിക്കുന്ന അഭിരാമി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. ജപ്തി ബോർഡ് വച്ചത് മാനസികമായി തകർത്തെന്നു മാതാപിതാക്കളോട് അഭിരാമി പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനാൽ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ജപ്തി സംബന്ധമായ ബോർഡ് വീടുകളില്‍ സ്ഥാപിച്ചതാണെന്നും മറിച്ചുള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമില്ലെന്നും ബാങ്ക് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Student commits suicide over notice from bank in Kollam