മകളുടെ കൺമുന്നിൽ പിതാവിന് ക്രൂരമർദനം; 4 കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

കാട്ടാക്കട (തിരുവനന്തപുരം) ∙ കോളജ് വിദ്യാർഥിനിയായ മകളുടെ കൺസഷൻ ടിക്കറ്റ് പുതുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തിനിടെമകളുടെ മുന്നിൽവച്ചു പിതാവിനെ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ വളഞ്ഞിട്ടു തല്ലി. തടയാൻ ശ്രമിച്ച മകൾക്കും മർദനമേറ്റു.



ശരീരമാസകലം ക്ഷതമേറ്റ പൂവച്ചൽ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരൻ ആമച്ചൽ ഗ്രീരേഷ്മയിൽ പ്രേമനൻ (53) കാട്ടാക്കട സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് 4 കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു.

ഇന്നലെ രാവിലെ 11 മണിയോടെ കാട്ടാക്കട കെഎസ്ആർടിസി ഡിപ്പോയിലാണു സംഭവം. മലയിൻകീഴ് മാധവകവി ഗവ.കോളജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥിനിയായ രേഷ്മയുടെ കൺസഷൻ ടിക്കറ്റ് പുതുക്കി വാങ്ങാനാണു മകളെയും കൂട്ടി പ്രേമനൻ എത്തിയത്. രേഷ്മയുടെ സുഹൃത്ത് അഖിലയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു പരീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. കൺസഷൻ ലഭിക്കാൻ കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെന്നു കൗണ്ടറിലിരുന്ന ജീവനക്കാരൻ പറഞ്ഞു. 3 മാസം മുൻപ് കാർഡ് എടുത്തപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയതാണെന്നു പ്രേമനൻ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ കൺസഷൻ നൽകാനാകില്ലെന്നു ജീവനക്കാരൻ ശഠിച്ചു. കൗണ്ടറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആര്യനാട് ഡിപ്പോയിലെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എ.മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് പ്രേമനനോടു തട്ടിക്കയറി. ‘ചുമ്മാതല്ല കെഎസ്ആർടിസി ഈ നിലയിൽ എത്തിയതെന്ന്’ പ്രേമനൻ പ്രതികരിച്ചതോടെ, സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനും മറ്റു ജീവനക്കാരും പാഞ്ഞെത്തി പ്രേമനനെ വളഞ്ഞു.

നൊന്തത് എന്റെ ഉള്ളം: തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ മർദനത്തിനിരയായ പ്രേമനനെ ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശിക്കുന്നതിനിടെ പിതാവിന്റെ ചുമലിലേക്കു തല ചായ്ച്ച് വിതുമ്പുന്ന മകൾ രേഷ്മ . പ്രേമനനെ ആശുപത്രിയിലേക്കു ഓട്ടോ കയറ്റിവിട്ടിട്ട് പരീക്ഷയെഴുതാൻ പോയ ശേഷമാണു രേഷ്മ തിരിച്ചെത്തിയത്. ചിത്രം : മനോജ് ചേമഞ്ചേരി∙മനോരമ

ജീവനക്കാരുടെ ഇരുമ്പ് ഗേറ്റിട്ട വിശ്രമ മുറിയിലേക്ക് അവർ പ്രേമനനെ തള്ളിക്കയറ്റി. അച്ഛനെ മർദിക്കരുതെന്ന് അലറി വിളിച്ചു രേഷ്മയും കൂട്ടുകാരി അഖിലയും എത്തിയെങ്കിലും അവരെയും അതേ മുറിയിലേക്കു തള്ളിക്കയറ്റി. താഴെ വീണ പ്രേമനനെ ജീവനക്കാർ നെഞ്ചിൽ ഇടിച്ചെന്നും വന്നവരും പോയവരുമായ ജീവനക്കാരെല്ലാം കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്നും രേഷ്മ പറഞ്ഞു. മെക്കാനിക് വിഭാഗത്തിലെ ചില ജീവനക്കാർ നിലത്തിട്ടു ചവിട്ടി. അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട രേഷ്മ അറിയിച്ചതനുസരിച്ചു കാട്ടാക്കട പൊലീസ് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രേമനനെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ആക്രമണ ദൃശ്യങ്ങൾ ‘മനോരമ’ ന്യൂസ് പുറത്തു വിട്ടതോടെ മന്ത്രി ഇടപെട്ടു. കെഎസ്ആർടിസി ആര്യനാട് യൂണിറ്റിലെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ എ.മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ്, കാട്ടാക്കട ഡിപ്പോയിലെ ഡ്യൂട്ടി ഗാർഡ് എസ്.ആർ.സുരേഷ് കുമാർ, കണ്ടക്ടർ എൻ.അനിൽകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് സി.പി.മിലൻ ഡോറിച്ച് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.

കൺസഷൻ ടിക്കറ്റ് പുതുക്കാൻ വന്നവരോട് കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണെന്ന് അറിയിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളോടു കയർക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മറ്റൊന്നും അറിയില്ലെന്നും കൺട്രോളിങ് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതി റിപ്പോർട്ട് തേടി

കൊച്ചി ∙ മകളുടെ മുന്നിലിട്ട് കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാർ അച്ഛനെ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. കെഎസ്ആർടിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്ന ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രനാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നു വാർത്തയറിഞ്ഞതോടെ സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടത്. കെഎസ്ആർടിസി അഭിഭാഷകൻ ദീപു തങ്കൻ വഴിയാണ് എംഡിയോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയത്.

