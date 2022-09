കെഎസ്ആർടിസിക്കു നേരെ കല്ലെറിയുന്നവർ വിറയ്ക്കുന്ന നടപടി വേണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ കെഎസ്ആർടിസിക്ക് നേരെ ഇനി കല്ലെറിയുന്നതിനു മുൻപ് കിടുകിടാ വിറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വേഗത്തിലും നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചതുമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിനു നിർദേശം നൽകി. കെഎസ്ആർടിസിക്കുണ്ടായ നഷ്ടവും പരുക്കേറ്റ ജീവനക്കാരുടെ ചികിത്സാ ചെലവും അക്രമികളിൽനിന്നും ഹർത്താലിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളിൽനിന്നും എങ്ങനെ ഈടാക്കാനാവുമെന്ന് ഹർജി ഇനി പരിഗണിക്കുന്ന 17ന് അറിയിക്കാനും ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നിർദേശം നൽകി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി എന്നിവർ നടപടികൾക്കു മേൽനോട്ടം വഹിച്ച് കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: How can govt recover losses caused by hartal, asks High Court