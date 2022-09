എൻആർഐ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പിഎഫ്ഐയ്ക്ക് പണം കൈമാറിയെന്ന് ഇഡി; കൂടുതൽ അറസ്റ്റിനു സാധ്യത

ന്യൂഡൽഹി ∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിഎഫ്ഐ) മുൻ ചെയർമാൻ ഇ.അബൂബക്കർ ഉൾപ്പെടെ എൻഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 18 േപർക്കെതിരെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തന നിരോധന നിയമം (യുഎപിഎ) അനുസരിച്ചുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി. 4 ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിച്ച ഇവരെ എൻഐഎ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കുമെന്ന് എൻഐഎ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

പ്രഫ. ടി.ജെ.ജോസഫിന്റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിയത്, മറ്റു മതസംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങൾക്കു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണം, പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ജനമനസ്സിൽ ഭീതി വിതച്ചതായി എൻഐഎ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ പ്രചാരണങ്ങളിലൂടെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്പർധ വളർത്താനും ഇവർ ശ്രമിച്ചു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ യാസർ ഹസനും (യാസർ അറഫാത്ത്) മറ്റു ചിലരും തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിനു യുവാക്കളെ സജ്ജരാക്കാൻ ആയുധ പരിശീലന ക്യാംപുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചെന്നും എൻഐഎ ആരോപിച്ചു.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 19 കേസുകളാണ് എൻഐഎ അന്വേഷിക്കുന്നത്. സംഘടനയെ നിരോധിക്കുന്നതിന് 2017 ൽ എൻഐഎ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കേസന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദ റിപ്പോർട്ട് എൻഐഎ ഡയറക്ടർ ദിൻകർ ഗുപ്ത വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനു കൈമാറും.

അതേസമയം, വിദേശത്തുനിന്ന് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ എൻആർഐ അക്കൗണ്ട് വഴി നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന പണം സംഘടനാനേതാക്കൾക്കു ലഭിച്ചതായി ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റിലായ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഷെഫീഖ് പായത്ത് ഖത്തറിൽ നിന്ന് എൻആർഐ അക്കൗണ്ട് വഴി നാട്ടിലേക്കയച്ച പണം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകൻ റൗഫ് ഷെരീഫിനും (21 ലക്ഷം) റിഹാബ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷനും (16 ലക്ഷം) നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനും അനുബന്ധ സംഘടനകൾക്കുമായി കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളിലായി 120 കോടി രൂപ അക്കൗണ്ട് മാർഗം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങൾ വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അതിനു ചാനലുകളില്ലെന്നുമാണ് പിഎഫ്ഐ ട്രഷറർ ഇഡിയോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

English Summary: More PFI leaders will be arrested