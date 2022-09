7 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: എഴുപതുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ

വടക്കഞ്ചേരി ∙ എഴു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസില്‍ എഴുപതുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ. പുതുക്കോട് സ്വദേശി അബ്ദുൽ റഹ്മാനെയാണ് (70) വടക്കഞ്ചേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടാം ക്ലാസുകാരിയെ പലതവണ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണു കേസ്. കുട്ടിക്കു ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണു വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

English Summary: Seven year old girl raped by 70 year old man