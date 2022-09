ലഹരി കുറിയറിൽ: വാങ്ങാനെത്തിയ 2 യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

അരീക്കോട് (മലപ്പുറം) ∙ കുറിയറിൽ എത്തിയ മാരക ലഹരി വസ്തുവായ എൽഎസ്ഡി വാങ്ങാനെത്തിയ 2 യുവാക്കളെ സംസ്ഥാന എക്‌സൈസ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് സ്‌ക്വാഡ് പിടികൂടി. വാലില്ലാപ്പുഴ സ്വദേശി രാഹുൽ (22), മുക്കം എരഞ്ഞിമാവ് എള്ളങ്ങൽ സ്വദേശി ദീപക് (22) എന്നിവരെയാണു പിടികൂടിയത്.



കുറിയർ സർവീസ് വഴി ലഹരി കടത്തു നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നു മൂന്നു ദിവസമായി സംഘം നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4 നു കുറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനിടയിലാണു രാഹുലും ദീപകും സ്‌ക്വാഡിന്റെ പിടിയിലാകുന്നത്. പിടികൂടിയ 730 എൽഎസ്ഡി സ്റ്റാംപുകൾക്ക് അരക്കോടിയോളം രൂപ വിലവരുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

നോട്ടുപുസ്തകത്തിനുള്ളിൽ വച്ച നിലയിലായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിൽനിന്നാണു കുറിയർ എത്തിയത്. കവറിനു പുറത്തെ അഡ്രസ് വ്യാജമാണ്. ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഇരുവരും കുറിയർ ഓഫിസിൽ എത്തിയത്. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം പാഴ്സൽ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയതാണെന്നാണ് യുവാക്കൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു പറഞ്ഞത്. ഇയാളെക്കുറിച്ചും സ്ക്വാഡ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. രാഹുൽ ബിഫാം വിദ്യാർഥിയും ദീപക് ബിടെക് വിദ്യാർഥിയുമാണ്.

