വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം: അദാനിയുടെ ഹർജി ഇന്ന്

കൊച്ചി ∙ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണത്തിനു പൊലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, നിർമാണ കരാർ കമ്പനിയായ ഹോവെ എൻജിനീയറിങ് പ്രോജക്ട്സ് എന്നിവ നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. കരാർ പ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കു പൊലീസ് സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

പദ്ധതിക്കു തടസ്സമുണ്ടാക്കാതെയും പദ്ധതി മേഖലയിലേക്കു അതിക്രമിച്ചു കടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെയും പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായി തുടരാമെന്നും കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവ് സർക്കാരും പൊലീസും പാലിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചു അദാനി കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകി. ഈ രണ്ട് ഹർജികളും ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

English Summary: High court to consider Vizhinjam port petition by Adani