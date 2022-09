ഭൂകമ്പ പ്രവചനം: കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭൗമ കേന്ദ്രം കുസാറ്റിൽ

കളമശേരി ∙ മുംബൈയിലെ ഭാഭാ ആറ്റമിക് റിസർച് കേന്ദ്രം റേഡിയോളജിക്കൽ ഫിസിക്‌സ് ആൻഡ് അഡ്വൈസറി വിഭാഗം വികസിപ്പിച്ചതും സൗരോർജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ റാഡോൺ ഭൗമ കേന്ദ്രം കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ (കുസാറ്റ്) തുടങ്ങി. ‘ഇന്ത്യൻ നെറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ഡിറ്റക്‌ഷൻ ഓഫ് റാഡോൺ അനോമലി ഫോർ സീസ്മിക് അലർട്’ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണു കേരളത്തിലെ ആദ്യ കേന്ദ്രം കുസാറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. ഭൂകമ്പ പ്രവചനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള 100 സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്.

യുറേനിയം, തോറിയം എന്നിവയുടെ അണുവികിരണം മൂലം ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാതകമാണ് റാഡോൺ. ഭൂചലനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിലൂടെ കൂടുതൽ റാഡോൺ വാതകം പുറത്തുവരും. ഇതിന്റെ തോത് കണ്ടെത്തി ഭൂകമ്പ സാധ്യത മുൻകൂട്ടി അറിയുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

English Summary: Kerala's first Radon Geo Station to start in Kochi