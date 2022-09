ആശുപത്രികളിൽ മാതൃകാ പേവിഷ ചികിത്സാ ക്ലിനിക് ആരംഭിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ, മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രികളിലും മാതൃകാ പേവിഷ ചികിത്സാ ക്ലിനിക് ആരംഭിക്കുമെന്നു മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. നായ്ക്കളിൽനിന്നു കടിയേൽക്കുന്നവർക്കുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയാണു ലക്ഷ്യം.

മുറിവേറ്റ ഭാഗം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു കഴുകാനുള്ള സ്ഥലം, വാക്‌സിനേഷൻ സൗകര്യം, മുറിവു ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം എന്നിവ ക്ലിനിക്കിൽ ഉണ്ടാകും. ആന്റി റേബീസ് വാക്സീനും ഇമ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും ലഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പേവിഷ ദിനാചരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ഇന്നു 10.15നു തൈക്കാട് ആർട്സ് കോളജിൽ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

