എട്ടു വയസ്സുകാരന് പീഡനം: പ്രതിക്ക് 20 വർഷം കഠിനതടവ്

പാലക്കാട് ∙ 8 വയസ്സുകാരനെ പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയെന്ന കേസിൽ പ്രതിക്ക് 20 വർഷം കഠിനതടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ. കൊല്ലങ്കോട് വടവന്നൂർ കരിപ്പാലി ഗോപിക നിവാസിൽ ഗോപകുമാറിനെ (24) ആണ് പാലക്കാട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷൽ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജി ടി.സഞ്ജു ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴസംഖ്യ ഇരയ്ക്കു നൽകണം.



ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രതി 2 വർഷം അധിക കഠിനതടവ് അനുഭവിക്കണം. 2018 ഡിസംബറിൽ കൊല്ലങ്കോട് പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ അന്നത്തെ സിഐ കെ.പി.ബെന്നി അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.

ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ 10 വർഷം തടവ്

പാലക്കാട് ∙ പതിനൊന്നു വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 10 വർഷം കഠിനതടവും 10,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ. നെന്മാറ അയിലൂർ ചേവക്കുളം പ്ലാക്കാട്ടുപറമ്പ് വീട്ടിൽ രാജേഷിനെ (24) ആണ് പാലക്കാട്‌ ഫസ്റ്റ് അഡീഷനൽ സെഷൻസ് (പോക്സോ) കോടതി ജഡ്ജി എൽ. ജയവന്ത് ശിക്ഷിച്ചത്.

പിഴസംഖ്യ അതിജീവിതയ്ക്കു നൽകണം. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം.

2016 ഓഗസ്റ്റിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വീട്ടുമുറ്റത്തു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പെൺകുട്ടിയെ പ്രതിയുടെ വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് കേസ്.

English Summary: Unnatural sexual assault against 8 year old boy; man gets 20 years imprisonment