ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒന്നര വർഷം മുൻപ്; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനിടെ ഭർത്താവ് മരിച്ച നിലയിൽ

കട്ടപ്പന ∙ ഒന്നര വർഷം മുൻപു ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കു താമസിച്ചിരുന്ന ഭർത്താവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കൊച്ചുതോവാള കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ താഴത്ത് കെ.പി.ജോർജ് (68) ആണു മരിച്ചത്. ഹൃദയാഘാതമാണു മരണകാരണമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഭാര്യ ചിന്നമ്മയുടെ മരണത്തെപ്പറ്റി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണു ജോർജിന്റെ മരണം.

ജോർജിനെ കാണാനില്ലെന്നു ബന്ധു നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയ പൊലീസാണു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ആലപ്പുഴയിൽ ധ്യാനത്തിനു പോകുന്നതായി ജോർജ് മകളോടു വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നലെ രണ്ടാം നിലയിലെ മുറിയിൽ കട്ടിലിൽ കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം ജീർണിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. മുറി അകത്തു നിന്നു പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു.

2021 ഏപ്രിൽ 8നാണു ചിന്നമ്മയെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ശ്വാസം മുട്ടിച്ചുള്ള കൊലപാതകമെന്നാണു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിന്നമ്മ മരിച്ച ദിവസം വീട്ടിൽ ജോർജും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോർജിനെ പൊലീസ് പല തവണ ചോദ്യം ചെയ്തു. നുണപരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്നാണു കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറിയത്.

ജോർജിന്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് 2.30നു സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ പള്ളിയിൽ. മക്കൾ: അനു, അഞ്ജു, അനുജ, അനീറ്റ, എൽദോസ്. മരുമക്കൾ: ബിജു, എൽദോസ്, മാത്തുക്കുട്ടി, ജിസ്.

