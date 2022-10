കൊച്ചിയിൽ 200 കിലോ ലഹരിയുമായി 6 വിദേശികളും ബോട്ടും പിടിയിൽ

കൊച്ചി ∙ തീരക്കടലിൽ 200 കിലോഗ്രാം ലഹരിമരുന്നുമായി 6 വിദേശപൗരന്മാരെ നാവികസേന പിടികൂടി നർകോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോയ്ക്കു കൈമാറി. അറസ്റ്റിലായവർ ഇറാൻ, പാക്കിസ്ഥാൻ പൗരന്മാരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ഇറാനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബോട്ടും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വിദേശത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തുമ്പോൾ കിലോഗ്രാമിനു 2 കോടി രൂപയിലധികം വിലയുള്ള ലഹരിമരുന്നാണു പിടികൂടിയത്. കൃത്യമായ വില നിശ്ചയിക്കാനായി ഇതു രാസപരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്നലെ രാവിലെ തീരത്തു നിന്ന് 1200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരെയാണ് ലഹരി കടത്തിയ ബോട്ട് പിടികൂടിയത്. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ പക്കൽ മതിയായ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളോ മത്സ്യബന്ധന ലൈസൻസ് അടക്കമുള്ള രേഖകളോ ഇല്ല. നാവിക സേന പട്രോളിങ് കപ്പലിന്റെ സഹായത്തോടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ബോട്ട് കൊച്ചി തുറമുഖത്തെ മട്ടാഞ്ചേരി വാർഫിൽ സൂക്ഷിക്കും.

