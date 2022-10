എം.ശിവശങ്കറിനെ പ്രതിചേർക്കൽ: സിബിഐ നിയമോപദേശം തേടും

കൊച്ചി ∙ വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ നിർമാണ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴക്കേസിൽ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിനെ പ്രതിചേർക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സിബിഐ നിയമോപദേശം തേടും. നിർമാണക്കരാർ ലഭിച്ച യൂണിടാക് കമ്പനി ഉടമ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ, സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതികളായ സ്വപ്ന സുരേഷ്, പി.എസ്.സരിത്ത്, സന്ദീപ് നായർ എന്നിവരുടെ മൊഴികളാണു ശിവശങ്കറിനെതിരെയുള്ളത്.

വ്യാഴാഴ്ച സിബിഐ നടത്തിയ ചോദ്യംചെയ്യലിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെന്ന നിലയിൽ താൻ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ വിശദീകരിക്കാൻ ശിവശങ്കറിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴികൾ വസ്തുതാപരമാണോയെന്നു പരിശോധിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ചോദ്യംചെയ്യാനാണു സിബിഐയുടെ നീക്കം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ശിവശങ്കറിനെ പ്രതിചേർക്കാനുള്ള തെളിവുകൾ സിബിഐക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ സിഇഒ യു.വി.ജോസ് അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളാണു നിർണായകം. മൊഴി നൽകിയ മറ്റുള്ളവർ കേസിലെ പ്രതികളാണ്. ശിവശങ്കറിന്റെ സ്വകാര്യ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെയും സ്വപ്നയുടെയും പേരിലുണ്ടായിരുന്ന ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ എൻഐഎ കണ്ടെത്തിയ ഒരു കോടി രൂപ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സന്തോഷ് ഈപ്പൻ കോഴയായി നൽകിയ 4.48 കോടി രൂപയുടെ ഭാഗമല്ലെന്നു വസ്തുതാപരമായി വിശദീകരിക്കാൻ ശിവശങ്കറിനു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രതിചേർക്കാൻ സിബിഐ തയാറാവില്ലെന്നാണ‌് അറിയുന്നത്.

English Summary: CBI to seek legal opinion regarding including M. Sivasankar as accused