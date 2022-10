സിൽവർലൈൻ: ജീവനക്കാരുടെ കാലാവധി നീട്ടിയത് ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയെന്ന് ഇ.ശ്രീധരൻ

കൊച്ചി ∙ സിൽവർലൈൻ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിനുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ കാലാവധി നീട്ടിയ നടപടി നികുതി നൽകുന്ന ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഇ.ശ്രീധരൻ. നിലവിലുള്ള പദ്ധതിരേഖയും അലൈൻമെന്റും വച്ച് ഒരിക്കലും നടപ്പാകാത്ത പദ്ധതിക്കായി ജീവനക്കാരെ വിന്യസിച്ച് ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതു ചോദ്യംചെയ്യപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ 13 ജില്ലകളിലും ഓഫിസും ജീവനക്കാരും സിൽവർലൈൻ സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തസ്തികകളിൽ തുടരുന്നുവെന്നതു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സിൽവർ ലൈനിന്റെ നിലവിലുള്ള അലൈൻമെന്റ് പ്രകാരം പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കില്ലെന്നു പലവട്ടം ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. തിരൂർ മുതൽ വടക്കോട്ട് അലൈൻമെന്റ് മാറ്റാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. മാത്രമല്ല, കോടതി ഇടപെടൽ‌ ഉണ്ടായിട്ടു പോലും സാമൂഹികാഘാത പഠനം തുടരാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനവും ജനങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: E. Sreedharan against Government of Kerala on silverline project