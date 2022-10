‘ന്നാ, പോയി പൊലീസിനെ പിടി’; ‘പ്രതി പൊലീസ് എങ്കിൽ അറസ്റ്റില്ലേ?’: കൂട്ടുപ്രതി കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ തനിക്കൊപ്പം കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുകയും പ്രതി ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത പൊലീസുകാരനെ പിടികൂടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യമുയർത്തി കൂട്ടുപ്രതി കോടതിയിൽ. ഉടൻ പൊലീസുകാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകി കോടതി. യുവാവിനെ താമസസ്ഥലത്തു നിന്നു തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി മർദിച്ചു പണം കവർന്ന കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയായ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പൊലീസ്. ആലുവ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്.

തൃക്കാക്കര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉദയംപേരൂർ സ്വദേശി ഗിരീഷ് ബാബുവാണു(49) കോടതി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായത്. ഇടപ്പള്ളി അൽഅമീൻ സ്കൂളിനു സമീപ ശ്രീനാരായണ ലെയിനിലെ ഹോംസ്റ്റേയിൽ വനിതാ സുഹൃത്തിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി മർദിക്കുകയും പണം കവരുകയും ചെയ്ത കേസിലെ ആറു പ്രതികളിലൊരാളാണു ഗിരീഷ് ബാബു. കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും 4 പ്രതികളെ മാത്രമേ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ.

