മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് എതിരായ കേസിന്റെ സ്റ്റേ 4 മാസത്തേക്ക് നീട്ടി

കൊച്ചി ∙ ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ പ്രതിയായ വിദേശിയെ രക്ഷിക്കാൻ തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്ന് ആരോപിച്ച് മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് എതിരെയുള്ള കേസിൽ തുടർ നടപടിക്കുള്ള സ്റ്റേ ഹൈക്കോടതി 4 മാസത്തേക്കു നീട്ടി. നെടുമങ്ങാട് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലെ കേസ് നടപടി റദ്ദാക്കാൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജു നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് എ.എ.സിയാദ് റഹ്മാൻ പരിഗണിച്ചത്.

കോടതിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള തൊണ്ടിമുതലിൽ തിരിമറി നടന്നാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമം ഇവിടെ പാലിച്ചില്ലെന്നു രേഖകളിൽ വ്യക്തമാണെന്നും ഹർജിക്കാരന്റെ കേസിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്നും വിലയിരുത്തിയാണു കോടതി നേരത്തെ സ്റ്റേ അനുവദിച്ചത്. 1990 ഏപ്രിൽ നാലിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ പിടിയിലായ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരനെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താൻ തൊണ്ടിയായ അടിവസ്ത്രത്തിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നാണു കേസ്.

പ്രതിയെ വിട്ടയച്ച ഹൈക്കോടതി, തൊണ്ടിയിൽ കൃത്രിമം നടന്നതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിനു നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി ഭരണവിഭാഗം നിർദേശിച്ച പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിലെ ശിരസ്തദാർ പരാതി നൽകി. കേസ് അന്വേഷിച്ച പൊലീസ്, അന്ന് അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ആന്റണി രാജുവും കോടതി ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ജോസും ചേർന്നു തിരിമറി നടത്തിയെന്നു കാണിച്ച് 2006 മാർച്ച് 24 നു കുറ്റപത്രം നൽകി.

English Summary: The Stay of Case Against Minister Antony Raju has been Extended for 4 months