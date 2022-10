കേരള സെനറ്റ്: സേർച് കമ്മിറ്റി നിയമന നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവർണർ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുകയും 3 തവണ സെനറ്റ് ചേരുകയും ചെയ്തിട്ടും സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയെ നാമനിർദേശം ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിലവിലെ സേർച് കമ്മിറ്റിയോടു നിയമന നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.

ക്വോറം തികയാതിരിക്കാൻ സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ നിന്നു വിട്ടുനിന്ന ഗവർണറുടെ നോമിനികളെ പിൻവലിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. വിട്ടുനിന്ന പിവിസി ഡോ. പി.പി. അജയകുമാർ ഗവർണർക്കു വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ, പിവിസിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇന്നലെ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങൾ എല്ലാം മാറ്റി.

പ്രതിനിധിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു വിസിക്ക് ഗവർണർ നൽകിയ അന്ത്യ ശാസനത്തിന്റെ സമയപരിധി ഇന്നലെയാണ് അവസാനിച്ചത്. ഗവർണറുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ചു എന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വിസി യോഗം വിളിക്കുകയായിരുന്നു.

സെനറ്റ് പ്രതിനിധിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും എം.വിൻസെന്റ്, സി.ആർ.മഹേഷ്‌ എന്നീ എംഎൽഎമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെനറ്റ് ഹാളിനു മുൻപിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.

English Summary: Search committee may start appointment procedures for senate representative in Kerala University