കൽപറ്റ ∙ ചെക്പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് പിടിച്ചെടുത്ത 50 ലക്ഷം രൂപ കോടതിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ 10 ലക്ഷം അപ്രത്യക്ഷമായി. കഴിഞ്ഞ 8ന് രാവിലെ 5നു തോൽപെട്ടി ചെക്പോസ്റ്റിലാണ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയിൽനിന്ന് കണക്കിൽപെടാത്ത അരക്കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തത്. 50,000 രൂപ വീതമുള്ള 100 കെട്ടുകളായിരുന്നു ബാഗിൽ. എന്നാൽ, കള്ളനോട്ട് ഉണ്ടോയെന്നറിയാൻ ബാഗ് മാനന്തവാടിയിലെ ബാങ്കിലെത്തിച്ച് എണ്ണിയപ്പോൾ 40 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചെക്പോസ്റ്റിൽ പിടിച്ചെടുത്ത കള്ളപ്പണം ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചും എക്സൈസ് വകുപ്പും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



പണമടങ്ങിയ ബാഗ് പിടിച്ചെടുത്ത അന്നും പിറ്റേന്നും ബാങ്ക് അവധിയായതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണമെണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി മഹസർ തയാറാക്കി മാനന്തവാടി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു.

കോടതി പണമടങ്ങിയ ബാഗ് എക്സൈസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. 10നു ട്രഷറിയിൽ നിന്നു ബാങ്കിൽ പണമെത്തിച്ച് നോട്ടെണ്ണൽ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് എണ്ണിയപ്പോഴാണ് 10 ലക്ഷം രൂപ കുറവാണെന്നു കണ്ടത്.

എന്നാൽ, നോട്ടുകെട്ടുകൾ എണ്ണിയതിൽ വന്ന പിശകാണെന്നാണ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിശദീകരണം. ബാഗിൽ ആകെ 80 കെട്ടുകളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

40 ലക്ഷം രൂപയേ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്ന് പ്രതി സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു. മാർച്ച് 13നു മുത്തങ്ങ ചെക്പോസ്റ്റിൽ യാത്രക്കാരനിൽ നിന്നു പിടികൂടിയ 9 ലക്ഷം രൂപ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും മേലധികാരികളെ അറിയിക്കാതെയും സൂക്ഷിച്ച സംഭവത്തിൽ 3 എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലംമാറ്റിയിരുന്നു.

