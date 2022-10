ഐഎൻഎൽ: പേരും പതാകയും വഹാബ് വിഭാഗം ഉപയോഗിക്കരുത്

കോഴിക്കോട്∙ ഐഎൻഎലിൽ നിന്ന് ദേശീയനേതൃത്വം പുറത്താക്കിയവർ പാർട്ടിയുടെ പേരോ പതാകയോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ് കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു വേണ്ടി അന്നത്തെ അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ബി.ഹംസഹാജി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് അഡീ. ജില്ലാ സബ് ജഡ്ജി ലീന റഷീദിന്റെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ദേശീയ നേതൃത്വം പുറത്താക്കിയതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്ന എ.പി.അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് ഇതോടെ പാർട്ടിയുടെ പേരും പതാകയും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ, കാസിം ഇരിക്കൂർ എന്നിവർ നയിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.

കടുത്ത വിഭാഗീയതയ്ക്കൊടുവിൽ 2021ജൂലൈയിൽ പാർട്ടി പിളർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളെ തുടർന്ന് ഇരുവിഭാഗവും ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നെയും കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനവും പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനവും തുടരുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് അബ്ദുൽ വഹാബിനെയും സംഘത്തെയും ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് സുലൈമാൻ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കുകയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ട് അഞ്ചംഗ അഡ്ഹോക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇരുവിഭാഗവും പുതിയ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനസമ്മേളനം ഡിസംബറിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടത്തുമെന്ന് ദേവർകോവിൽ വിഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Court orders Wahab faction not to use INL party name and flag