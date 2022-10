ജനറൽ സ്കൂളുകളുടെ പേരിൽ ബോയ്സും ഗേൾസും വേണ്ട; ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ബോർഡിലും തിരുത്തണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ ജനറൽ സ്കൂളുകളുടെ പേരിൽ നിന്ന് ആൺ, പെൺ വ്യത്യാസം ഒഴിവാക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുമിച്ചു പഠിക്കുന്ന സ്കൂളുകളുടെ പേരിൽ ഇനി ബോയ്സ്, ഗേൾസ് എന്നിങ്ങനെ പാടില്ല.

ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു നടപടി. ജെൻഡർ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കുട്ടികൾക്കു പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സ്കൂളുകളുടെ പേരിൽ ബോയ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് എന്ന് ഉണ്ടെന്നും ഇത് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കു വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇത്തരം സ്കൂളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസറുടെ അനുമതിയോടെ പേര് പരിഷ്കരിക്കണം. എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിലും ബോർഡിലും അതനുസരിച്ച് തിരുത്തൽ വരുത്തണമെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിൽ നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Direction not to use boys and girls schools naming for general school