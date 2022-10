ഭഗവൽ സിങ്ങും ലൈലയും സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ

ഇലന്തൂർ (പത്തനംതിട്ട) ∙പാരമ്പര്യവൈദ്യനായ കെ.വി.ഭഗവൽ സിങ് സിപിഎം പ്രവർത്തകനും സംഘാടകനുമായിരുന്നു. ഇടക്കാലത്തു താൽക്കാലിക ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയും. നിലവിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗവും കെഎസ്കെടിയു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റുമാണ്. പാർട്ടിയിലെ തീവ്രനിലപാടുകാരനായ സിങ് എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 142–ാം ബൂത്തിലെ എൽഡിഎഫ് ഏജന്റുമായിരുന്നു.

ഭഗവൽ സിങ് സിപിഎം പ്രവർത്തകനായിരുന്നുവെന്നു സിപിഎം പത്തനംതിട്ട ഏരിയ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയ അരുംകൊല ഇയാൾ നടത്തിയതായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭാര്യ ലൈലയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകയായിരുന്നു. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ചപ്പോൾ സിപിഎം നടത്തിയ അനുശോചന ജാഥയുടെ മുൻനിരയിൽ ലൈലയുണ്ടായിരുന്നു.

പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിന്റെ മറവിൽ നേരത്തേ വ്യാജവാറ്റ് നടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ലഹരിക്ക് അടിമയായതോടെ നാട്ടുകാർ മുൻകൈ എടുത്തു ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സിച്ചു. ഇതിനുശേഷമാണ് ലൈലയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ഇരുവരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹമായിരുന്നു.

ലൈലയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് ആറ്റിൽ വീണു മരിച്ചതായി പറയുന്നു. ഭഗവൽ സിങ് ആദ്യ ഭാര്യയെ മാനസികപ്രശ്നം ആരോപിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ആദ്യ ഭാര്യയിലെ മകൾ വിവാഹിതയായി വിദേശത്താണ്. ലൈലയുടെയും സിങ്ങിന്റെയും മകനും വിദേശത്താണു ജോലി.

കൊടുംക്രൂരത, ശിക്ഷ ലഭിക്കണം: ഭഗവൽ സിങ്ങിന്റെ സഹോദരി

ഇലന്തൂ‍ർ ∙ ‘ ചെയ്ത തെറ്റിനു തക്ക ശിക്ഷ അവർക്കു ലഭിക്കണം. കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ വേദന ആലോചിക്കാൻ കൂടിയാകുന്നില്ല’ – പറയുന്നതു ഭഗവൽ സിങ്ങിന്റെ 77 വയസ്സുകാരിയായ സഹോദരി. പരിയാരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഇവർ പറയുന്നു: ആഞ്ഞിലിമൂട്ടിൽ പാരമ്പര്യ വൈദ്യൻമാരുടെ കുടുംബമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടേത്. ഭഗവൽ സിങ്, കടകംപള്ളി എന്ന വീട്ടുപേര് പിന്നീടു സ്വീകരിച്ചു. ഗാന്ധിജി വന്ന പാവനമായ നാടാണ് ഇലന്തൂർ. ഈ നാടിനു മൊത്തം സഹോദരനും ഭാര്യയും അപമാനമായതിൽ സങ്കടമുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ച മുൻപും ഇരുവരും കാണാനെത്തിയിരുന്നു. അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്നു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.’

വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല; ശിക്ഷ കിട്ടണം: ലൈലയുടെ സഹോദരൻ

പത്തനംതിട്ട ∙ ‘തെറ്റുകാരിയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷതന്നെ ലൈലയ്ക്കു ലഭിക്കണം. അവൾ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ വലുപ്പം മാത്രമാണ് എന്റെ മുന്നിലുള്ളത്’– ലൈലയുടെ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. ‘2 വർഷം മുൻപ് അമ്മ മരിച്ചതു മുതൽ ലൈലയുമായി അടുപ്പത്തിലല്ല. അമ്മ മരിച്ചതു ചില ദോഷങ്ങളുടെ പേരിലാണെന്നും ആ ദോഷങ്ങളിൽനിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാൻ പ്രത്യേക പൂജകൾ ചെയ്യണമെന്നും ലൈല നിർബന്ധം പറഞ്ഞിരുന്നു.

പൂജകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ 5 മരണങ്ങൾ തുടരെത്തുടരെ ഉണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, സാധാരണ ഗതിയിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മരണാനന്തര കർമങ്ങളും അമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ അതിനോട് എനിക്കു യോജിപ്പില്ലായിരുന്നു. 2 ദിവസത്തിനകം ലൈല വന്നു കർമങ്ങൾ ചെയ്തു മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കങ്ങളെ തുടർന്നാണു ലൈലയുമായി അടുപ്പം ഇല്ലാതായത്. ഭഗവൽ സിങ്ങുമായുള്ള വിവാഹത്തിനു ശേഷം ലൈല കൂടുതൽ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്രയും ക്രൂരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്കു വളർന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.’ – സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. ലൈലയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ സന്യാസിയാണ്. മറ്റൊരാൾ വിദേശത്താണ്.

English Summary: Human Sacrifice accused Bhagval Singh and Laila very active in politics