വിദേശ പര്യടന വിവാദം: മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിദേശ പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് എത്തും. പുലർച്ചെ 3.40ന് എമിറേറ്റ്‌സ് വിമാനത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം എത്തുന്ന അദ്ദേഹം ക്ലിഫ് ഹൗസിലേക്കു പോകും. മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ച ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ ഇന്നില്ല. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നുണ്ട്.

വിദേശ പര്യടനം വിവാദത്തിലായ സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത ദിവസം മാധ്യമങ്ങളെ കാണും. യൂറോപ്യൻ സന്ദർശനത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി ദുബായ് സന്ദർശിച്ചതും വിവാദത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. ആദ്യം തീരുമാനിച്ച വിദേശ പര്യടനത്തിൽ ദുബായ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച മന്ത്രിമാരായ പി.രാജീവ്, വി.ശിവൻകുട്ടി, വി.അബ്ദുറഹിമാൻ തുടങ്ങിയവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മടങ്ങിയെത്തി. ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ് അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തി.

∙ ‘മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും വിദേശത്തു പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നാണു പ്രതിപക്ഷ നിലപാട്. പക്ഷേ സർക്കാർ ചെലവിൽ പോകുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് എന്തു നേട്ടമുണ്ടായെന്നു ജനങ്ങളോട് പറയാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയതു ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവമതിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അതിന്റെ പേരിൽ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി കുതിരകയറാൻ വരേണ്ടതില്ല. താൻ വിദേശത്തു പോയി പഠിച്ചതെന്താണെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കുട്ടികളോടും അധ്യാപകരോടും രണ്ടു വാചകത്തിൽ വിവരിച്ചാൽ അക്കാര്യം മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു.’ – വി.ഡി.സതീശൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

∙ ‘മന്ത്രിമാർ ആയിപ്പോയെന്നു കരുതി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു വീട്ടിൽനിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് പാടില്ല. അവർ സ്വന്തം പണം മുടക്കി പോയതാണ്. സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ തന്നെയാണു കൊണ്ടുപോയത്. വേറെ ആരുടെയും ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. വിദേശ സന്ദർശനത്തിന്റെ നേട്ടം ബോധ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ സമയമെടുക്കും. അവിടത്തെ കടയിൽനിന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരുന്നതുപോലെ ഇവിടെക്കൊണ്ടു വയ്ക്കാവുന്നതല്ല നേട്ടങ്ങൾ.’ – മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി

