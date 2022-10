സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ സത്യവാങ്മൂലം; കേസ് കർണാടകയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപമാനിക്കാനെന്ന് കേരളം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് കർണാടകയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ഹർജിക്കെതിരെ കേരള സർക്കാരും എം.ശിവശങ്കറും സുപ്രീം കോടതിയിൽ എതിർ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് സർക്കാരും സ്വപ്നയുടെ മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന കക്ഷിയുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് ശിവശങ്കറും ആരോപിച്ചു.

സ്വർണക്കടത്തു കേസ് ഭാഗികമായി മാറ്റാനാണ് ഇഡി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യവാദം. യുഎപിഎ പ്രകാരമുള്ള കേസുകളുടെ വിചാരണ കേരളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെയും കേരള ജുഡീഷ്യറിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സർക്കാരിന്റെ പ്രധാനവാദം:

∙കേസിൽ ഇഡി അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി. ഇതിനു ശേഷവും പൊലീസ് ഇടപെടുന്നുവെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ല. ഇത് തെളിയിക്കാനായിട്ടില്ല. സർക്കാർ ഇഡിക്ക് എല്ലാ സഹായവും നൽകി.

∙കേരള പൊലീസ് 2 എഫ്ഐആർ ഇട്ടതും തെളിവുകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെ വച്ചതും ഇഡി തന്നെ നൽകിയ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ്.

∙എം. ശിവശങ്കറിന് സർക്കാരിൽ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന വാദം കേസ് മാറ്റുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമല്ല.

ശിവശങ്കറിന്റെ വാദം:

∙ കേന്ദ്രഭരണകക്ഷിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് ഇഡി നീക്കം. താൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ് നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഇഡി സ്വാധീനിച്ച് മൊഴിമാറ്റിച്ചു.

∙കോടതി നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപേ കേസ് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യം നിലനിൽക്കില്ല.

∙100 ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കുകയും സസ്പെൻഷൻ നേരിടുകയും ചെയ്ത തനിക്ക് സംസ്ഥാന ഭരണത്തെയും അന്വേഷണത്തെയും സ്വാധീനിക്കാനാവുമെന്നു പറയുന്നത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണ്.

English Summary: Government of Kerala and M Sivasankar submits affidavit in Gold smuggling case