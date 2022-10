യൂദാഗിരിയിൽ ആഭിചാരമെന്ന് പരാതി; ബലിത്തറയും ഹോമകുണ്ഡവും കണ്ടെത്തി

തങ്കമണി (ഇടുക്കി) ∙ കാമാക്ഷി പഞ്ചായത്തിലെ യൂദാഗിരിയിൽ മന്ത്രവാദം നടക്കുന്നുവെന്ന നാട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസ് മന്ത്രവാദിയുടെ വീടും പരിസരവും പരിശോധിച്ചു. യൂദാഗിരി സ്വദേശിയുടെ വീട്ടിലാണു പരിശോധന നടത്തിയത്. ബലിത്തറകളും മൃഗബലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്തികളും ഹോമകുണ്ഡങ്ങളും കണ്ടെത്തി. തലയറുത്ത കോഴികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തിയെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, പൊലീസ് എത്തുന്നതിനു മുൻപ് മന്ത്രവാദത്തിനു ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒട്ടേറെ സാമഗ്രികൾ ഇവർ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നുവെന്നു നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. സമീപകാലത്ത് ആഭിചാര ക്രിയകൾ നടത്തിയ ലക്ഷണമൊന്നുമില്ലെന്നും നിലവിൽ കേസ് എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്നുമാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്.

തോപ്രാംകുടി സ്വദേശിയും കുടുംബവും 14 വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണു യൂദാഗിരി (ഉണ്ണിസിറ്റി) ഭാഗത്ത് താമസമാക്കുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഇവർ മന്ത്രവാദവും മൃഗബലിയും നടത്തിയിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ കുടുംബസമേതം ആളുകൾ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

മൃഗബലി നടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച വാളും പാത്രങ്ങളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ.

English Summary: Police search after complaint against lack magic in Idukki